Pealinna turul laiutavad JOKK-korterid

Kortermaja. Pilt on illustratiivne.

Pärnu maantee 69 vana tööstushoone teisel korrusel müüakse elamiseks kortereid, mis on registreeritud büroodena, samas truosaliste sõnul on tegu laialt levinud JOKK-skeemiga, mille eesmärgiks on vältida linna poolt eluruumidele kehtestatud parkimiskohtade nõudeid.