Autotootjad Fiat Chrysler ja Renault peavad liitumisplaane, et luua megaettevõte

Liitumise kavandatav maksumus on 35 miljardit dollarit ja ettepaneku järgi kontrolliksid Fiati aktsionärid 50 protsenti ühisettevõttest ja Renaulti aktsionärid samuti 50 protsenti, mis tähendab, et mõlemad osapooled oleks võrdsed partnerid. Renault on teada andnud, et liitumine pakub neile huvi ja nad uurivad Fiat Chrysleri pakkumist.