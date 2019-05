Sõõrumaa vaatab jälle kinnisvarahalduse poole

Eelmise aasta lõpus teatas tugiteenuseid pakkuv ISS, et sulgeb äri Eestis ja veel 12 riigis. See tähendab, et müüki läheb 1500 töötajaga ISS Eesti AS, mis teenis eelmisel aastal 19,5 miljoni euro suuruse käibe juures 720 000 eurot kasumit.