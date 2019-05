Kratid tulevad riiki juhtima

Teeme põhimõisted selgeks – kes või mis on tehisintellekt, kes või mis on kratt?

Kui muidu on arvutiprogrammidele käsud täpselt ette antud, siis tehisintellekt õpib ja areneb töö käigus. Kui näiteks liikluskaamerale on vaja ette öelda, milline liikleja on buss, milline auto, milline jalakäija, siis tehisintelligentne kaamera õpib ise selgeks, milliste tunnuste abil neid kolme eristada. Oluline on ka see, et arvutid suudavad tänapäeval õppida palju enam, kiiremini ja täpsemalt kui inimesed.

Me siin Eestis nimetasime tehisintellekti kratiks, kuna inimesel on temast – nagu mütoloogiaski – võimalik palju kasu saada. Või siis kahju, kui kratt on valesti tehtud. Oluline on neid õigel rajal hoida ja õiget tööd anda.

Kas kratt on midagi sellist, mida inimene on üritanud teha enda näo järgi? On see midagi, mis saab meelte abil kogemusi ja teeb neist järeldusi?