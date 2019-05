Tapa kaugküttesüsteemi tunnustati tõhususe ja taastuvenergia kasutuse eest

Tapa võrgupiirkonnale antud tunnustus toob kasu kõigile sealsetele elanikele, sest märgise olemasolu aitab ehitada ja renoveerida odavamalt. Nimelt annab tõhusa kaugkütte kasutamine plusspunkte hoone energiatõhususe nõuete täitmiseks, märgise abil on odavam ja lihtsam saavutada ka KredExi nõuete täitmist.

N.R. Energy juhatuse liige Ahto Tisler kinnitas, et ettevõte ei jää Tapal loorberitele puhkama.

“Investeerime jätkuvalt kaugküttetorustikesse, et liita võrguga kõik selleks soovi avaldanud korteriühistud, eramud, ettevõtted ja asutused,” lausus ta. “Prognoosime, et aasta lõpuks rajame ligi neli ja pool kilomeetrit tänapäevast eelisoleeritud soojustorustikku, millel on oluliselt madalam soojuskadu.”