Kriisi vältimiseks pöörab Jüri Ratas tiksuva eelarvepommi tagasi

Pikki aastaid põlu all ja valitsusest eemal olnud Keskerakonda tabas avalikkuse kriitika turmtuli, mille hulgas oli suur osa hirmul, et uus valitsus võib hakata ohjeldamatult laenama. Selleks, et hirmu peletada ning ennast eelnevatest valitsustest tublimana näidata, otsustati muuta riigieelarve seadust.