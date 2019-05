Noop: õllekohvri hind kukub 13,9 euro peale, viin alla 6 euro

Valitsuse otsustas täna, et alates 1. juulist langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti. «Kindlasti on see samm õiges suunas, kuigi õlletootjate ettepanekud on olnud natuke teistsugused,» ütles Noop. Tema sõnul tuleks Läti piirikaubanduse kaotamiseks langetada lahja alkoholi aktsiisimäära kolmandiku võrra. Samas lisas Noop, et 25-protsendiline aktsiisilangetus toob õllekohvri hinna Eestis 13,9 euro peale, mis tähendab, et paljudel kaob motivatsioon Läti piiri äärde sõita.

«Põhjapiiril on alkoholi müük kukkunud viis korda võrreldes varasemaga ja ma olen veendunud, et sellise langetusega saame me piiri tagasi. Lõuna-suunaline piirkaubandus jääb alles umbes kolmandiku ulatuses,» ütles Noop.

Samas on Noop kriitline kange alkoholi aktsiisi langetamise osas ning peab seda poliitiliseks kompromissiks. «Tegelikult poleks see majanduslikult vajalik. Meie kange alkoholi aktsiisimäär läheb võrdseks Lätiga. Seda poleks vaja olnud ja kuna ka Lätis tõusevad järgmisel aastal aktsiisimäärad, siis võib meie kange alkohol lõunanaabritest isegi odavamaks minna. Ma saan aru, et see on olnud poliitiline kompromiss erinevate ettepanekute vahel,» ütles Noop.

Tema sõnul tõstab langetamine kange alkoholi tarbimist. «Selles vallas oleme me juba praegu Euroopas esimesel kohal. Seega, kui eesmärk on piirikaubandust kaotada, siis lõunapiir kukub oluliselt ja põhjapiir taastub,» ütles Noop. Ta lisas, et kange alkoholi aktsiislangetus tähendaks pooleliitrise viinapudeli hinna langetamist alla kuue euro.