Ootamatu plaan: valitsus kaalub VEB Fondi hüvitamist Eesti Panga kasumist

Rahandusministri Martin Helme hinnangul on pakutud lahendustest kõige maksumaksjasõbralikum võlakirjade emiteerimine, kuid üks variant see hüvitada oleks Eesti Panga kasumist.

Tänavu aprillis jättis Riigikohus läbi vaatamata VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse riigikogu tegevusetuse pärast, kuna jõudis järeldusele, et asja lahendamine on madalama astme kohtute pädevuses.

Riigikogu tegevusetusega seoses kohtusse pöördumise võimaluse puudumine ei ole praegusel juhul vastuolus põhiseadusega, sest ükski õigusakt ei nõua, et hüvitise määramine toimuks just Riigikogu otsusega. Hüvitamisnõuded tuleb esitada maa- või halduskohtusse, märkis kolleegium. Riigikohus selgitas, et riigikogu liikmetel on küll õigus algatada otsuste eelnõusid sedalaadi küsimustes, kuid kui niisugused eelnõud ei saavuta vajalikku parlamentaarset toetust, ei anna see huvitatud isikule õigust pöörduda kohtusse riigikogu vastu.