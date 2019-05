La Muu tahab välismaal suuri tegusid teha

Äsja ühisrahastuskampaania üliedukalt lõpetanud jäätisetootja La Muu asutaja ja osaniku Rasmus Raski sõnul soovisid inimesed investeerida 4,6 miljonit eurot, ehkki algne eesmärk oli 200 000 – 400 000 eurot. Investorite huvi tuli ootamatult, sest Rask oli arvestanud võimalusega, et raha tuleb hoopis pangast laenata.

Palju räägitakse sellest, et jäätiseäri on hooajaline. Kui hull olukord suvel on?