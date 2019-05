Kingo asemel läheb IT-ministrite tippkohtumisele peaminister Ratas

Minister Kingo kommenteeris ERR-ile, et see kutse ei ole nimeline, mistõttu võib sinna ka mõni teine minister minna, aga praegu pole veel otsustatud, kas ja kes Eestist sinna üldse läheb.

«See kutse ei ole otseselt minule adresseeritud, see on mõeldud Eesti esindajale. Alles vaadatakse, kes sinna võiks minna,» kommenteeris Kingo. «Eesti ei ole seal liigegi üldse ja me ei ole seal otseliselt osalised.»

Kingo on varasemalt öelnud, et kavatseb oma ametiaja jooksul käia välismaal nii vähe kui võimalik, kuid kui tõesti peab minema, siis räägib ta seal ainult eesti keeles.

Suhelda kavatseb ta seal kõigiga eesti keeles. «Suhtlen läbi tõlgi. See on minu jaoks reegel, et eesti keeles räägime. Ma olen selle ära otsustanud. Väga paljud riigid suhtlevadki oma keeles ja see sobib meie erakonna vaadetega, et eesti keeles kõnet pidada,» põhjendas ta.