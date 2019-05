Soome restoran hakkab töötajatele jagama 500 eurot päevas, sest kliendid koonerdavad jootrahaga

NoHo tegevjuhi Aku Vikströmi sõnul on projekti eesmärk tõsta restoranitöötajate motivatsiooni ning pöörata tähelepanu vähesele tunnustusele. «See on meie lahendus jooraha-kultuuri puudumisele Soomes. Meil praktiliselt puudub teenindajate tunnustamine hea töö eest,» ütles ta.

Vokströmi sõnul kiidavad soomlased haruharva teenindajat. «Restorani töö on raske ja nõudlik. Me tahame luua süsteemi, mis tunnustab head teenindust,» lisas ta.

Vikströmi sõnul on peamiseks toetuse sihtgrupiks restoranide töötajad ja kelnerid, aga ka teised klientidega kokku puutuvad töötajad. Lisatasu lisatakse töötaja palgale ning seda jagatakse aasta aega. «Me tahtsime, et tasu hea töö eest oleks jaoks piisav. Arvame, et 500 eurot on selline summa, mis mõjutab töötaja rahakotti,» ütles Vikström.