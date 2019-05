Boeingu kriis kasvab: lennufirmad üle maailma nõuavad 737 Max lennukite eest hüvitist

Boeing 737 Max lennukite kasutamine peatati üle kogu maailma, sest kuue kuu jooksul toimus uue lennukimudeliga kaks katastroofilist õnnetust. Läinud aasta oktoobrikuus hukkusid kõik 189 lennufirma Lion Air lennu 610 pardalviibinut, kui lennuk kukkus 13 minutit pärast õhkutõusmist Jaava merre. Õnnetuse uurimine paljastas, et piloodid ei suutnud pärast õhkutõusu lennukit enam kontrollida ning automaatne turvasüsteem tõmbas sõiduki nina järsult alla. Ethiopian Airlinesi lend 302 kukkus alla 10. märtsil pisut enam kui kuus minutit pärast õhkutõusmist. Hukkusid kõik pardalviibinud.

Nüüd nõuavad lennufirmad Boeingult kompensatsiooni. Viimati teatasid hüvitise nõudmisest Hiina Xiamen Airlines, millel on kümme 737 Max lennukit ning Fuzhou Airlines, millel on kaks kõnealust lennukit.

Nimekiri kõikidest lennufirmadest, kes on hüvitist nõudnud:

Ryanair - ettevõtte tegevjuht on teatanud kompensatsiooni küsimisest, kuid ütles, et tal on endiselt usku Boeingusse.