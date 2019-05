Transferwise'i kaasasutaja: kahju Eesti mainele on katastroofiline

«Sellel nädalal oli jälle Guardianis artikkel, mis räägib maailmale, et endine eduriik Eesti on teinud kannapöörde,» tõi Hinrikus näite. «See kahju, mis Eesti mainele tehakse, on mõõtmatu ja see kindlasti raskendab palkamist Eestisse.»

Hinrikus lisas, et see ei tähenda, et ettevõtted panevad 800 töötajat rongile ja viivad nad Lätti, vaid et uued töökohad tekivad pigem teistesse riikidesse. «Juhtub sama asi nagu Inglismaa kontorites Brexiti mõjul,» võrdles ta. «Me palkame 750 töötajat ja vaatame palkamist turuprintsiipides ehk värbame sinna, kus on kõige rohkem tööjõudu. Kui inimesi Eestis pole, siis me ei palka neid Eestisse, ja kui inimesed ei tule Brexiti pärast Inglismaale, siis me ei saa sinna palgata. Võidavad need riigid, mis on rohkem avatud ja kes kutsuvad talente,» ütles Hinrikus.

Ka näiteks Topia tootejuht Kristjan Lepik on öelnud, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) sõnavõttude kajastus välismeedias muudab investorid Eesti suhtes ettevaatlikuks ning konservatiivne koalitsioon mõjuks majandusele negatiivselt.

Lepiku sõnul on suure kaaluga välismeediasse jõudvad kommentaarid, mis viitavad sellele, et uue koalitsiooni liikmed tahavad suletud ja ainult eestlastele mõeldud riiki. «See puudutab nii idufirmasid, IT-firmasid, kui ka näiteks rahvusvahelisi reklaamifirmasid ja advokaadibüroosid. Kui seistakse küsimuse ees, kas me teeme oma Baltikumi üksuse Tallinnasse või Vilniusesse, siis mängivad riigi väärtused otsuses suurt rolli. Üheks konkreetseks näiteks on see, et suheldes välisettevõtetega olen näinud, kuidas Budapesti ja Varssavisse ei taheta just seetõttu kontorit teha, et need riigid on pööranud suletuse poole. Välisettevõte arvestab sellega, et kui on vaja näiteks mõne muu riigi välisspetsialisti värvata, siis võib tema elu sihtriigis olla raskendatud,» rääkis Lepik.