Ministeerium avaldas «X-tee» tänavale toetust

«Toetame ettepanekut nimetada Tallinnasse tänav nimega »X-tee«. Peame põhjendatuks sealhulgas pretsedendina kasutada tänava nimetuses tähte »X«, sest tegemist on Eestis loodud unikaalse lahenduse nime »X-tee« lahutamatu osaga, mis on tunnustatud nii Eestis kui ka teistes riikides,» kirjutas Sikkut.

Ta lisas, et X-tee on Eesti digitaalse ühiskonna ja e-riigi selgroog. Tegemist on digitaalse turvalise andmevahetuse platvormiga, mille algne töönimi oli «ristkasutus» või «ristmik», kuid vähehaaval kinnistus X-tee. Viimane on hiljem registreeritud ka ametliku kaubamärgina.

X-tee tänav. FOTO: Google Maps

«X-tee nime andmine tänavale võimaldaks ära märkida ja tunnustada kogu e-Eesti arengut, mis on olnud kogu meie riigi arengu üheks nurgakiviks. Ühtlasi oleks see tunnustus kõigile e-riigi kallal töötanud inimestele, sh paljudele tallinlastele just, nii nagu me anname ju tänavatele nt inimeste nimesid. X-tee ja e-riigi taga ei ole lihtsalt ühte tegijat, vaid kümned ja tänaseks sajad olulise panuse andnud eksperdid,» sõnas Sikkut.

Muu hulgas annaks just Ülemiste Citys valitud asukohas tänavale nime andmine Sikkuti sõnul väga kasuliku turundusliku efekti, mis aitab Eesti külastajale meie riigi ja Tallinna kui pealinna uuenduslikku kuvandit kinnistada. «Valitud asukoht Ülemiste Citys on innovaatiline piirkond, mis on koduks paljudele edumeelsetele ettevõtetele ja asutustele ning tõmbab ligi rahvusvahelisi talente. Seal asub e-Eesti esitluskeskus, mida külastavad arvukad välisdelegatsioonid igapäevaselt. Selle läheduses on rahvusvahelised transpordisõlmed, mille külastajad satuvad kindlasti ka Ülemiste City jalakäijate tänavale,» lisas ta.