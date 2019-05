Andmekaitse üldmääruse vahekokkuvõte: 3000 spetsialisti ja sada rikkumisteadet

«Seetõttu on hea meel, et mitte ainult asutused ei pöördu pärast üldmääruse jõustumist oma küsimustega andmekaitse ekspertide poole, vaid ka inimesed ise. Olgu siis küsimusteks otseturunduspakkumiste puhul nõusoleku küsimine või töösuhete teemad – kuna täna on andmekaitse läbiv nõue läbipaistvus, siis julgustan igal juhul inimesi ekspertide poole pöörduma, kui midagi andmekasutuses ebakorrektne tundub.»

Alates üldmääruse jõustumisest esitati andmekaitse inspektsioonile aasta lõpuks 64 rikkumisteadet ja tänaseks on see arv tõusnud üle 100. Inspektsiooni tehnoloogiadirektor Urmo Parm tunnustab kõiki andmetöötlejaid, kes on oma kohustust täitnud ja rikkumistest teada andnud. «Rikkumiste põhjuseks on olnud nii inimlik eksimus, hooletus, teadmatus, puudulik andmeturve, aga on ka teadlikult valesti käitumist. Näiteks oli olukordi, kus töötaja tegi uudishimupäringuid või kus infosüsteemis kuvati inimesele teise inimese andmeid. Ühtlasi teavitasid andmetöötlejad pahatahtlikest rünnakutest infosüsteemidele, mille tagajärjel toimus isikuandmete leke,» ütles Parm.