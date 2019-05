Nordeconi juht: Eesti Teed tuleks erastada osade haaval

Gerd Müller ütles ERR-ile, et seda, kas Nordecon tunneb Eesti Teede ostmise vastu huvi, ei saa nad börsiettevõttena kommenteerida. Küll aga leiab ta, et riik võiks aktsiaseltsi müüki panna piirkondade kaupa koos pikaajaliste hoolduslepingutega, mis tõstaks kindlasti ettevõtte väärtuse kõrgemaks kui ühes tükis müümise puhul.

«Teehoole on pikaajaline äri, kus on väga suuremahulised investeeringud ja pole nii, et kolme aastaga suudad sinna tehtud investeeringud tagasi teenida. Riik peaks kompleksselt mõtlema,» sõnas ta.