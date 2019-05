Salapärasele Vene investorile kuuluv Hiiumaa sadam laguneb

Häviva sadama omanik pole kaheksa aasta jooksul sadamakai päästmiseks midagi teinud. Hinnatud puhkusepiirkond Kõpu poolsaarel meelitab turiste ja suvilaehitajaid ja ehitusõigusega maa hind on kõrge. Leidub nii toitlustust kui ka majutust pakkuvaid ettevõtteid, kuid just väljapääs merele on see, mis kaunil rannakülal praegu puudub. Kui Kalana vana sadamakai lõplikult puruneb, jääb tormide meelevalda ka selle kõrvale ehitatav Ristna jahisadam.