Tööinspektsioon: kolme Enefiti tööõnnetuse puhul olid probleemiks töövahendid

Ööl vastu neljapäeva toimus Eesti Energiale kuuluvad Enefit280 õlitehases raske tööõnnetus, mille tagajärjel suri 47-aastane töötaja. Juhtumi osas algatas prokuratuur kriminaalmenetluse. Enefit Energiatootmises on tööinspektsiooni kommunikatsiooni peaspetsialisti Jana Rosenfeld sõnul juhtunud viimase viie aasta jooksul viis rasket, üks kerge ja üks surmaga lõppenud tööõnnetus. «Õnnetused on seotud söövituse, kuuma vee toimel, seadme kasutamisel, elektrilöögi, territooriumil kukkumise ja ülakäigu silla ületamisel kukkumisega,» selgitas ta.

Eesti Energia AS-s endas on Rosenfeldi sõnul juhtunud viimase viie aasta jooksul kolm rasket ja seitse kerget õnnetust. Ta lisas, et õnnetused on seotud elektrilöökide, komistamiste, kukkumiste, venitamiste, koera hammustamise ja noa käsitsemisel.