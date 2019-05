Helme tahab ka kütuseaktsiisi langetada

«Koalitsioon leppis kokku leida võimalus langetada aktsiise laiemalt, mitte ainult alkoholile vaid ka elektrile ja gaasile, soov on teha aktsiisilangetus ka kütusele. Üks eesmärk on ohjeldada piirikaubandust, teine eesmärk on suurendada eesti inimeste ostujõudu ja ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel,» rääkis Helme.