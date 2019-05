Eesti idufirma aitab Trumpi maksusoodustusest kasu lõigata

«Kuna teadsime, et see muudatus tahetakse vastu võtta, otsustasime olukorda oma kompetentside raames ära kasutada ja lõime platvormi InvestReal.com, mis toob kokku arendajad ja investorid, pakkudes neile andmeid ning analüütikat valitsuse poolt määratud piirkondade kohta,» selgitas Investorise'i tehnoloogiajuht Gert Stahl.

Äsja avatud platvormil on praeguseks rohkem kui 500 miljoni dollari väärtuses kinnisvaraprojekte ning esimesed investeerimistehingud on juba töös. Tänu maksusoodustustele on Investorise'i platvormi kaudu leitavad investeeringud Stahli sõnul efektiivsemad, kõrgema tootlikkusega ja madalama riskiga.