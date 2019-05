Graafik: majapidamiste laenamine sai aprillis hoo sisse

Kui aasta alguses laenasid majapidamised rahulikumas tempos, siis viimasel kahel kuul on laenutegevus taas hoogustunud. Uusi eluasemelaene väljastati aprillis viiendiku võrra rohkem kui samal kuul aasta varem. Pankade eluasemelaenude portfelli maht kasvas aastaga 7,2 protsenti ja ka autoliisingute maht kasvab endiselt tempokalt. Laenunõudlust soodustavad kiire palgakasv ja madalad intressimäärad.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär on viimastel kuudel püsinud samal tasemel, 2,5 protsenti. Ettevõtete pikaajaliste laenude intressimäär on muutlik ja oleneb vaadeldaval kuul rahastatud projektidest. Aprillis oli keskmine intressimäär 2,7 protsenti, mis on võrdväärne viimase aasta jooksul väljastatud laenude keskmise intressimääraga.