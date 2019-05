Nordecon hakkab Elektrilevi uut peahoonet ehitama

Büroohoone tuleb 12–korruseline ja asub uues Avala kvartalis. Hoone pindala on 14 483 ruutmeetrit. Hoone külgneb ühekorruselise 87 parkimiskohaga maa-aluse parklaga, mille pindala on 2897 ruutmeetrit, teatas Nordecon börsile.

«Tänapäevase elektrivõrgu juhtimiskeskuse ehitamine on seotud karmide turvanõuetega, kuna tegemist on ühiskonnale strateegiliselt tähtsa objektiga. Saime tiheda konkursiga Elektrilevi vajadustele vastava ja samas kuluefektiivse lahenduse. Tänu erinevate üksuste kokkutoomisele ja madalamatele halduskuludele säästame uue üüripinna kasutuselevõtuga 10 aasta jooksul ligikaudu 3 miljonit eurot,» kommenteeris hanke tulemusi Elektrilevi partnersuhete juht Mart Maidla.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Nordeconi aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.