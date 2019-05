Sinise kütuse paaki ajamiseks kasutatakse isegi surnud inimeste dokumente

Rahvakeeli sinine kütus on maksusoodustusega eriotstarbeline diislikütus (EDK), mida võib seaduse järgida tarbida üksnes põllumajanduses kasutatavates masinates, traktorites, liikurmasinates ja kuivatites või kutselisel kalapüügil. Ehitusel on selle kasutamine keelatud.

Tänu madalamale aktsiisimäärale on sinise kütuse liitrihind jaetanklates tavalisest diislikütusest praegu keskeltläbi paarkümmend senti odavam. Kuna mingisugust ohtu see mootorile ei kujuta, ongi selle paaki ajamine paljudele nii ahvatlev.

Riik on igal aastal saanud eriotstarbelise kütuse väärkasutamise pealt umbes 4 miljonit eurot maksukahju. Oluliselt vähendada seda suudetud ei ole. Maksuameti maksuauditi üksuse juht Raili Roosimaa põhjendas, et pettuste vastu võitlemine võib minna lõpuks kulukamaks kui sellest saadav maksutulu. Seetõttu tuleb iga abinõu hoolega kaaluda.

Eelmisel aastal lubati tarbimisse kokku 83 miljonit liitrit sinist kütust, millest 13,2 miljonit liitrit jõudis sõidukite paakidesse ebaseaduslikul teel. Skeem on iseenesest lihtne: inimesed sõidavad autoga tanklasse ja lasevad eriotstarbelist diislikütust paaki enne, kui müüja nad tuvastab või kasutusotstarbe fikseerib. Rohkem pannaksegi pettuseid toime «enne tangi, siis maksad» tanklates.

Omaette rühma moodustavad aga petturid, kes esitavad sinise kütuse tankimiseks müüjale juba surnud inimese dokumendi, millele on varem antud EDK kasutusluba. Niimoodi tüssati riiki mullu 55 000 liitriga. Kui võrrelda seda kogu tarbimisse lubatud 83 miljoni liitriga, pole «surnute ärakasutamine» Roosimaa sõnul massiline, kuid viitab ikkagi sellele, et probleem vajab tähelepanu.

Maksuamet võitleb sinise kütuse pettuste vastu kahel viisil. Esiteks teevad nad reaalajas kontrolle ehk peatavad kahtlustatava inimese kas maanteel, tegevuskohas või tanklas. Teiseks võtavad nad EDK tankinud inimestega tagantjärele ühendust, et lubasid ja ostetud koguseid kontrollida.

Maksuamet on tänavu nelja kuuga avastanud 41 vedelkütuse erimärgistamise seaduse rikkumist. Viimane suurem teadaolev pettus pärineb läinud aasta suvest ühelt tee-ehituse objektilt, mil maksuamet nõudis rikkujatelt välja aktsiisivahe umbes 12 000 eurot. See annab aimu, et tangitud kogused liitrites olid küllaltki suured.