Uuring: keskmine elamisväärne palk on 1865 eurot

Enam kui 3000 töötaja vastuste põhjal selgus, millist töötasu peaks Eestis teenima, et hästi ära elada. Keskmine elamisväärne brutopalk on töötajate sõnul 1865 eurot, mida on 555 eurot enam kui oli Eesti keskmine brutopalk 2018. aastal, selgub CVKeskus.ee poolt korraldatud uuringust.