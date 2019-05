Jaapanis on nüüdsest võimalik kindlustada lapsi koolikusamise vastu

Jaapanis on väga tugevalt juurdunud niinimetatud häbikultuur, mis innustab igasuguste probleemide maha vaikimist, sest sotsiaalselt pole midagi hullemat kui endale avalikult negatiivse tähelepanu tõmbamine. Ühiskonna äärmiselt kollektiivse ja grupipõhise iseloomu tõttu, kus probleemidest ei räägita, on kooliusamisest saanud riiki laastav epideemia. Kuna enesetapp on ajalooliselt aktsepteeritav viis kannatustest ja häbist pääsemiseks, siis valivad paljud noored just selle tee.

Jaapani haridus- ja kultuuriministeeriumi andmetel teatati 2017. aastal 410 000 kiusamisjuhtumist alg-,põhi- ja keskkooli õpilaste seas, mida on ligemale 90 000 rohkem kui varasemal aastal. Pole selge kas suurem number tuli üha laialdasemalt leviva kiusamise tõttu või on hakanud vanemad sellest lihtsalt sagedamini teatama. Samal aastal võttis endalt elu 250 last, mis on kõige kõrgem enesetappude arv pärast 1986. aastat, mil endalt võttis elu 268 last. Enamus vabasurma minejatest olid keskkooli õpilased.

Tokyo kindlustusfirma Yell arvab, et neil võib olla võimalik lahendus ja firma on hakanud pakkuma kiusamise vastast kindlustust. Teadaolevalt on tegu esimese kindlustusettevõttega Jaapanis, mis taolist teenust pakub. Tegu pole siiski kindlustusega näiteks koolis löömise vastu, vaid see pakub hoopis finantstuge legaalsete meetmete korral ja haiglaarvete tasumisel, mis tulenevad kiusamisest.

Kindlustusfirma sõnul saavad kliendid tasuta konsulteerida firma juristidega, kui vanemad otsustavad kiusamise korral kasutusele võtta legaalsed meetmed. Näiteks annavad nad nõu, kuid vormistada dokumentatsioon ja kuidas koguda tõendeid, mis kiusamist tõestavad. Kindlustuse sõnul on eesmärgiks saada vanemad kiusamisest teatama, sest väga sageli seda Jaapanis häbi tõttu ei tehta.