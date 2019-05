Eesti operaatorid on Huawei kriisist seni veel puutumata

«Hetkel on oluline aru saada, millised on erinevate osapoolte edasised plaanid ja tegevused. Selle pealt saavad siis hakata ka näiteks edasimüüjad võimalikke mõjusid hindama ja prognoosima,» ütles ta.

«Huawei on kinnitanud, et kõikidel juba kliendile müüdud mudelitega midagi ei muutu ja samuti meil müügis ja laos olevate mudelitega on kõik vanaviisi, nendel on tugi olemas ja nende pärast muretsema ei pea,» lisas ta.