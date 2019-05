Pant konkurentsi ei karda: Eckerö ostab ikka väga vana käru

Viimastel kuudel jõuliselt Tallinki aktsiaid juurde ostnud Pant rääkis Äripäevale Tallinki aktsionäride üldkoosolekul, et nende konkurent Eckerö Line ei too liinile uut laeva, vaid vana käru, mis on lisaks kõigele muule meie regiooni sobimatu, kuna laeval puudub jääklass.

«Ma ei tea, kas see on nende propagandatrikk või nad tõesti tahavad sellist lollust teha,» selgitas Pant, lisades, et alles paar aastat tagasi müüs Eckerö ühe kaubalaeva maha, sest see ei olnud neile sobilik.