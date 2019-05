Bussijuhid alustavad «jõuliste aktsioonide» ettevalmistamist

Bussinduse sektoritaseme kollektiivlepingut on ligi aasta aega läbi räägitud ja tänaseks on see jõudnud riikliku lepitaja lauale. «Bussijuhid valmistuvad rasketeks läbirääkimisteks oma tööandjatega ja optimismi kokkuleppe saavutamiseks on seekord vähe,» rääkis Transpordi Ametiühingu esimees Üllar Kallas, lubades vajadusel aktsioone.