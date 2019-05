Suured mobiilioperaatorid üle kogu maailma külmutavad Huawei telefonide müügi

USA president Donald Trumpi administratsiooni poolt kehtestatud ärikeeld tähendab seda, et Huawei ei saa enam osta USA ettevõtetelt tarkvara ja komponente ilma erilitsentsita. Keelu järgi ei saa Huawei enam kasutada Google'i poolt pakutavat Androidi operatsioonisüsteemi ja kõiki selle ökosüsteemiga kaasnevaid rakendusi. Android on maailmas enim levinud mobiili op-süsteem, mida kasutavad umbes 85 protsenti kõigist maailma telefonidest.

Maailmas suuruselt teine mobiilioperaator Vodafone teatas kolmapäeval, et nad peatavad ajutiselt Huawei Mate 20X (5G) nutitelefonide tellimise, kuni poliitilised pinged Huawei ümber maha rahunevad. Ka Briti telekomihiid EE teatas kolmapäeval, et nad lükkavad edasi Huawei uute nutiseadmete müügi. EE avab sel kuul esimesena Ühendkuningriigis 5G mobiilsidevõrgu, kuid seda ilma Huawei tehnoloogiata nagu esialgu plaanitud.

Jaapani suurimad mobiilioperatorid Y! Mobile, KDDI ja NTT Docomo teatasid kolmapäeval, et lükkavad tähtajatult edasi Huawei P30 lite nutitelefonide müügi, mis pidid jõudma poelettidele millalgi käesoleva kuu lõpus. SoftBanki (Y! Mobile omanik) pressiesindaja Hiroyuki Mizukami sõnul tahab firma, et «tarbijad tunneksid end meie tooteid kasutades turvaliselt».

Huawei toodete müügi külmutamine näitab, et Trumpi kampaania Hiina telekomihiiglase vastu, mis on osa kahe riigi vahelisest kaubandussõjast, on hakanud Huawei äri tõsiselt kahjustama. Huawei tõusis eelmisel aastal USA Apple'ist möödudes maailmas suuruselt teiseks mobiiltelefonide valmistajaks ja on sellest ajast saadik asunud kiiresti järgi jõudma maailma suurimale mobiilitootjale Samsungile.