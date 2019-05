Tesla aktsia kukub kivina juba kuuendat päeva järjest, ettevõte on tõsises hädas

Tesla aktsia on kaotanud umbes viiendiku oma väärtust pärast teisel mail toimunud võlakirjade ja aktsiate müüki, mille eesmärgiks oli koguda täiendavat kapitali tegevuse jätkamiseks. Toona müüs elektriautode tootja 1,84 miljardi dollari eest võlakirju ja 900 miljoni dollari eest aktsiaid. Tesla jäi selle aasta esimeses kvartalis 702 miljoni dollariga kahjumisse ning kaotab kiiresti jätkuvalt raha. Ettevõte on hoiatanud, et kahjum tuleb tõenäoliselt ka teises kvartalis.

Tesla tegevjuht Elon Musk saatis möödunud nädalal töötajatele e-kirja, milles seisab, et ettevõtte raha saab umbes 10 kuu pärast otsa, kui firma ei hakka väga karmilt kokku hoidma. Muski sõnul kogus Tesla küll selle kuu alguses investoritelt 2,7 miljardit dollarit, kuid ilma kasinusmeetmeteta sellest rahast ei piisa. E-kirjas sesisis, et Tesla uus fiantsjuht Zach Kirkhorn võtab luubi alla iga väiksemagi kulutuse, nende hulgas autoosade tarned, palgad, reisikulud, pindade rendi jpm.

Kolmapäeval hoiatas USA mittetulunduslik toodete testmise organisatsioon Consumer Reports, et Tesla poolt hiljuti välja lastud tarkvarauuendus Autopilot juhiabi süsteemile ei tööta korralikult ja võib liikluses olla suisa ohtlik. Organisatsioon toob oma hiljutises raportis välja, et Autopilot ei reageeri pidurdustuledele ja suunatuledele ning ei suuda üleüldiselt jälgida liikluses toimuvat.

Musk on hakanud panema ettevõtesse aina rohkem enda raha, et seda käimas hoida. Teisel mail toimunud aktsia- ja võlakirjade müügi käigus omandas ta 102 880 aktsiat ning sellel esmaspäeval ostis ta täiendavalt 175 000 aktsiat. Kokku on tal 34 102 560 aktsiat, mille väärtuseks on umbes 6,6 miljardit dollarit.