Eesti esirikkad said veel rikkamaks

Seekordse rahakaasamise eesmärk ei olnud ettevõtte tegevust finantseerida, vaid anda tegevjuhi ja asutaja Kristo Käärmanni sõnul võimalus tänada ettevõttega algusest peale olnud investoreid. Kaasasutaja Taavet Hinrikus lisas, et oma osakuid müüsid paljud Transferwise’i töötajad. «Oluline on, et lubadused, mida andsime töötajatele seitse aastat tagasi, on täide läinud,» lisas ta.

«Algusest peale on kõik töötajad saanud lisaks põhipalgale ka osaluse ettevõttes. Algusaastatel ei saanud me maksta samasugust palka nagu Skype või SEB,» selgitas Hinrikus. «Kutsusime töötajad suurte väljakutsetega, maksime palka nii palju kui võimalik ja ütlesime, et meil on aktsiaoptsioonid ja kui ettevõttel läheb hästi, siis võidavad kõik.»

Hinrikus lisas, et tihti on töötajatel raske optsioone väärtustada. «Võib jääda mulje, et see on monopolimängu raha, aga on tore näha, et monopoliraha on saanud pärisrahaks,» naeris ta. Küsimusele, kui palju töötajad optsioonidega teenisid, tõi ta vastuseks näite, et 2013. aastal toimunud A-ringi investeeringu järel oli ettevõtte väärtus 20 miljonit dollarit (18 miljonit eurot) ja nüüd on see 3,5 miljardit (3,14 miljardit eurot). «Seega väärtus on natuke kasvanud,» ütles ta. Seda, kui suure osaluse Hinrikus ja Käärmann müüsid, ei soovinud ta kommenteerida.

Transferwise’i puhul on pikalt juureldud, millal võiks ettevõtte börsile minna. «Ma küsiks vastu, et miks me peaksime börsile minema,» ütles Hinrikus.