Rahandusministri nõunik: aktsiiside langetamine on ohtlik

Mis pärast aktsiiside allatõmbamist saama hakkab, on Lehise sõnul keeruline, kui mitte võimatu prognoosida. «Aga selge on ka see, et senised järsud aktsiisitõusud on toonud kaasa niivõrd palju ebasoovitavaid tagajärgi, et kuidagi peab reageerima – lihtsalt leppida sellise piirikaubanduse mahuga ja jääda ootama, millal Läti oma aktsiise tõstab, ei ole minu arvates võimalik,» sõnas ta.

Valitsus jõudis teisipäeval Vihulas peetud riigieelarve strateegia aruteludel üksmeeleni, et viimastel aastatel enneolematult järsult tõusnud alkoholiaktsiisid peavad langema. «Kõik on kokku leppinud, et alkoholiaktsiis langeb, arutelu käib selle üle, millal, kui palju ja kas erinevale alkoholile sarnaselt või erinevalt,» kommenteeris rahandusminister Martin Helme, kes on lubanud töötada selle nimel, et alkoholimaks langeks tänavu juulist.