Hollandi võimud peatasid krüptovaluuta maskeerimise teenuse

Võimud on konfiskeerinud kuus serverit Hollandis ja Luksemburgis, mille tõttu ei ole enam võimalik ligi pääseda ka krüptovaluuta pesemise (inglise keeles crypto-mixing) veebilehele Bestmixer.io, teatasid ametnikud.

Umbes aasta tagasi loodud Bestmixer.io on teeninud sadu miljoneid eurosid, väidavad Hollandi maksuametnikud.

Selliseid teenuseid kasutatakse oma anonüümsuse suurendamiseks, lisasid maksuametnikud. «Meie juurdlused on näidanud, et sellel valuutal on suuresti kuritegelik päritolu või siht,» teatas FIOD.