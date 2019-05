Norra lõhekasvatusi laastav vetikaõitseng on viinud kala hinna järsu tõusuni

Ametivõimude hinnangul on Nordlandi ja Tromsi maakonna fjordides asuvates sumpades hukkunud umbes 10 000 tonni jagu lõhe, mis tähendab mitmekümne miljoni euroni küündivat kahju kalakasvatajatele.

Kalandusdirektoraat hoiatas, et vetikate õitseng pole veel läbi ja kalandusekspertide sõnul võib hukkuda veel oluliselt rohkem lõhesi.

Massihukk on viinud lõhehinna järsu tõusuni. Viimasel paaril nädalal on see kerkinud 5,7 protsenti 65 Norra kroonini (6,7 eurot).