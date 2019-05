Ligi kaks kolmandikku Eesti elanikest pooldab Rail Balticu raudteeühendust

Võrreldes mullu sügisega on toetajate arv kasvanud seitse protsendipunkti. Nende inimeste arv, kes Rail Balticu projekti pigem või üldse ei toeta, oli möödunud kuul 2018. aasta oktoobris tehtud küsitlusega võrreldes kahanenud kuue protsendipunkti võrra 25 protsendini. Inimeste arv, kellel puudub seisukoht, kahanes protsendi võrra, 11 protsendile.

«Valminud eelprojekt, esimese lõigu projekteerimislepingu sõlmimine ja esimese viadukti ehituse algus: meie konkreetsed tegevused just viimase pisut enam kui poole aasta jooksul annavad tõenäoliselt Eesti elanikele kindlust, et saame hea rongiühenduse Euroopaga,» lausus Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave. «Kindlasti samavõrra oluline on ka Soome riigi ametlik otsus Rail Balticu projektiga liituda.»