Kuuma äritüli keskele sattunud töötajad pääsesid tule alt

Läinud aasta suvel läks suure pauguga lõhki tuntud logistikafirma Via3L Spedition, mille väikeomanikud ja juhid Lauri Latt ja Elmer Maas ning pea kõik töötajad firmast sisuliselt üleöö lahkusid ja kellest osad viivitamatult uue ettevõtte Nordic Speditioniga alustasid.

Via3L Speditioni šokeeritud suuromanikud eesotsas Meelis Saaresaluga läksid mullu septembris kohtusse, kus nõudsid 25lt endiselt töötajalt ja firma eksjuhtidelt Maasilt ja Latilt rahalise kahju hüvitamist 6,5 miljoni euro väärtuses.

Vahepealsel ajal on erinevad kohtuastmed arestinud hagi tagamiseks uue ettevõtte Nordic Speditoni arvelduskontod, samuti seadnud eksjuhtide ja võtmetöötajate kinnisvarale kohtulikud hüpoteegid ja arestinud nende osalused ettevõtetes. Vastasel juhul võivad kostjad end lihtsalt varatuks muuta.

Via3L Speditionit esindava Cobalti advokaadi Lembit Tedder hinnangul on tegemist suurvargusega – kohtusse kaevatud töötajad pidid endale selgelt aru andma, et uue ettevõttega kõrvalt alustades on nad hakkama saanud räigelt ebaeetilise ja ebaseadusliku teoga.

Kõikehõlmav juriidiline terror

Täna tegi varsti juba aasta kedranud suurtülis oma otsuse riigikohus. Esimesena potsatas ajakirjanike postkasti just süüdistatavate ehk logistikafirma endiste töötajate huvisid esindava advokaadi Paavo Kochi kiri, kus ta rõõmustas, et nad on saanud olulise vahevõidu.

Lühidalt öeldes otsustas riigikohtu kolleegium, et 14 endise töötaja kinnisvara, mis hagi garanteerimiseks vahepeal nö igaks juhuks arestiti, tuleb nüüd taas vabastada, kuna hageja Via3L Spedition ei suutnud piisavalt veenvalt ekstöötajate rikkumisi ja panust võimalikku vargusse põhjendada.

Koch ütles, et riigikohtu määrus on oluline samm selles suunas, «et lõpetada kõiki võimalusi kasutav juriidiline terror, mida Via3L Speditoni suuromanikud oma ekstöötajate karistamiseks on rakendanud». Ta lisas, et hageja põhjendused, miks on tarvis omanikevahelises tsiviilvaidluses töötajate vara kallale minna, polnud vettpidavad.

Võtmetöötajate varad endiselt külmutatud

Via3L Speditionit esindav Lembit Tedder näeb riigikohtu otsust aga veidi teise nurga alt. Ta rõhutas, et tegemist on vaid osade töötajate «pääsemisega» (mäletatavasti esitati hagi 25 ekstöötaja vastu) ning endiste Via3L Speditioni võtmeisikute Lauri Lati, Elmer Maasi, Joel Rothbergi ja Rael Tavaste varad on ja jäävad arestituks.

«Küll ei avaldanud kohus seda, et nõuded endiste töötajate vastu või nende vastutus tervikuna oleks välistatud,» ütles Tedder, tuues eraldi välja endise müügijuhi ja praeguse Nordic Speditioni tegevjuhi Rael Tavaste, kelle puhul leidis kohus, et töötaja vastutus on reaalne. Kohus leidis, et Tavastelt kahjutasu nõudmine on igati põhjendatud.

Tedder tõi eraldi välja, et riigikohus otsustas vaid hagide tagamise üle, mitte hagi enda üle. See tähendab, et põhivaidlus – kas Via3L Speditioni eksjuhtide ja töötajate lahkumine ning uue ettevõttega alustamine on suurvargus või mitte ja kas nad peavad selle eest endisele tööandjale miljonite ulatust hüvitist maksma – on alles esimeses kohtuastmes.

Lisaks tasub tähele panna seda, et võimalikku vargust uurib ka prokuratuur. Mullu juuli lõpus teatas Põhja ringkonnaprokuratuur, et nad alustasid kriminaalmenetlusega, mille eesmärk on välja selgitada võimaliku varguse tagamaad. Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ei soostunud menetlust täpsemalt kommenteerida.