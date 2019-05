Vaata, kes on kõigi aegade rikkaimad inimesed

Kuid kui rikkad on nad võrreldes eelmistel sajanditel elanud rikastega?

The New York Times kirjutas 1937. aastal, et naftamagnaat John D. Rockefeller teenis oma eluaja jooksul kokku 1,5 miljardit dollarit, mis arvestades inflatsiooni oleks täna 26 miljardit dollarit.