Eesti Pank laseb ringlusse kahe-eurose laulupeomündi

Laulupeomündi on kujundanud Tõrvast pärit Grete-Lisette Gulbis. Kokku vermiti miljon münti, millest 10 000 on kõrgema (BU) kvaliteediga ja müüakse mündikaardil. Laulupeomündi ja mündikaardi müük toimub Eesti Panga Iseseisvussaalis kell 14–17. Eesti Panga muuseum on sel päeval suletud. Alates kella 11st on laulupeo kahe-eurone münt ja mündikaart saadaval ka Omniva e-poes.