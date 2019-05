Telia Eesti saab uue finantsdirektori

«Viimased kolm aastat Telia Eesti juhatuses on olnud väga inspireerivad. Mul on varasem kogemus Euraasia erinevatelt turgudelt, Eestis sain oma esimese Põhjamaades töötamise kogemuse ning mulle meeldis siin väga. Seetõttu ei ole kaugeltki lihtne minna Eestist Rootsi, kuid samas on see väga põnev väljakutse ja mul on hea meel selle võimaluse üle,» ütles Kale pressiteates.

«Kadiriga on olnud hea koos töötada ja ma soovin talle palju edu. Olen kindel, et ta toob ka uuel ametikohal ettevõttele rohkelt lisaväärtust. Mul on ka väga hea meel, et Elis Pikmets tuleb Eestisse tagasi – tal on Telias pikk kogemus ning laialdaselt teadmisi oma valdkonnas,» sõnas Telia Eesti juht Robert Pajos.