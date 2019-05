Helme nõunik: aktsiiside langetamine on riskantne ettevõtmine

Mis pärast aktsiiside alla tõmbamist saama hakkab, on Lehise sõnul keeruline, kui mitte võimatu prognoosida. «Aga selge on ka see, et senised järsud aktsiisitõusud on toonud kaasa niivõrd palju ebasoovitavaid tagajärgi, et kuidagi peab reageerima – lihtsalt leppida sellise piirikaubanduse mahuga ja jääda ootama, millal Läti oma aktsiise tõstab, ei ole ka minu arvates võimalik,» põhjendas ta.

Valitsus jõudis eile Vihulas peetud riigieelarve strateegia aruteludel üksmeeleni, et viimastel aastatel enneolematult järsult tõusnud alkoholiaktsiisid peavad langema. «Kõik on kokku leppinud, et alkoholiaktsiis langeb, arutelu käib selle üle, millal, kui palju ja kas erinevale alkoholile sarnaselt või erinevalt,» kommenteeris rahandusminister Martin Helme, kes ise on lubanud töötatada selle nimel, et alkoholimaksud langeksid tänavu juulist.

Ootusärevus on nugade peale ajanud ka õlle- ja viinatootjad. Viimased kardavad, et riik langetab üksnes lahja alkoholi aktsiisi, mis paneks viinatootjad ebavõrdsesse positsiooni. Olgu öeldud, et praegu on maksuerinevus ajaloo üks väiksemaid, umbes 1,5 korda õlletootjate kasuks.

Kaupmehed võivad hätta jääda

Lähiajaloos on aktsiisid vaid tõusnud. See on Lehise sõnul kaasa toonud poodide «võidurelvastumise» ehk mida suurema alkoholivaru sai kaupluseomanik välja osta, seda kauem sai ta pärast aktsiisitõusu hinnavahest kasumit.

Mis saab varumisest aga siis, kui aktsiisi langeb? «Siis võivad nad (poed ja kauplused) päris suures hädas olla, võimalik et isegi kahjumisse jääda,» arvas Lehis, täpsustades, et see sõltub varude suurusest, kulubaasist ja aktsiisilangetuse suurusest. «Võib arvata, et ettevõtjad käitusid teadmises, et aktsiisid tõusevad ja jäävadki tõusma.»

Skeptikud on öelnud, et kuigi valitsus võib aktsiise vähendada, ei pruugi see automaatselt õlle või viina lõpphinnas kajastuda. Lehis arvas, et küllap kaupmehed ikka hindu langetavad. «Kui kaua see aega võtab ja kui kiiresti ostjate käitumine muutub, sõltubki varude suurusest ja sellest, kellel need esimesena otsa saavad,» märkis ta.