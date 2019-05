Rail Balticu Tallinna-Rapla lõigu projekteerib Hispaania firma

Tallinna-Rapla lõigu pikkuseks on Rail Balticu kiirraudtee trassil 48 kilomeetrit. Eelprojekti järgi on sellele plaanis rajada 32 viadukti, sealhulgas Tallinna-Rapla maantee viadukt üle raudtee ning neli ökodukti.

Praegueks on Balti riikides algatatud seitse detailse tehnilise projekteerimise hanget 11-st, kattes 57 protsenti kogu Rail Balticu raudteetrassi pikkusest. Eestit läbiva Rail Baltica trassi tehnilise projekteerimise hanked on välja kuulutatud terve trassi ulatuses, see tähendab Eesti-Läti piirist Tallinnani.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist – taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini.