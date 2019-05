Kaunase ja Nida vahel hakkab kurseerima nõukogude Rakett

Vandens Kelias'e juht Nerijus Šilgalis ütles portaalile, et laev on sama, mida praeguse põlvkonna vanemad mäletavad ning seda hakkavad juhtima samad kaptenid, kes kunagi sama liini sõitsid.

Veealuste tiibadega kiirlaeva Raketa disainis vene laevakonstruktori Rostislav Aleksejevi meeskond, esimene laev valmis aastal 1957. Koondnime Projekt 340 all ehitati veealuste tiibadega laevu kuni 1970-ndateni ning see oli populaarne kohalike liinide reisilaev Volga jõel ning paljudel teistel Venemaa siseveekogudel. Hilisemad mudelid kandsid ka nimesid Kometa ja Meteor.

Laeva pikkus on 26,9 meetrit ja laius 5 meetrit. Veealuste tiibadega laeva eripäraks on, et kiiruse kasvades kerkib laevakere veetakistuse vähendamiseks veest välja ning täiskiirusel on Raketa süviseks vaid 1,1 meetrit.

Kuni 1000 hobujõulise mootoriga laeva maksimumkiiruseks võib olla 43 sõlme (70 kilomeetrit tunnis), üle 25 tonni kaaluv alus võtab pardale kuni 66 reisijat.

Seda tüüpi laevu müüs Nõukogude Liit ka välismaale, muude toonaste kaubanduspartnerite kõrval müüdi üksikuid aluseid ka Suurbritanniasse, Hiina Rahvavabariiki ja Kambodžasse.

Neeva lahel sõidavad Raketa-tüüpi laevad Peterburi ja Kroonlinna vahel tänapäevani, mujal maailmas on laevad enamasti kasutusest maha võetud. Selle laevatüübi peamiseks puuduseks on suur kütusekulu, müra reisijatesalongis ning raskused suurema avamerelainega toimetulekul.