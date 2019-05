Eesti üks tuntumaid tehnoloogiaettevõtteid kaasas investoritelt üle 260 miljoni euro

Investorid kasutasid rahakaasamises osalemiseks TransferWise for Business platvormi. Selle vooruga kasvas TransferWise’i väärtus 3,5 miljardi dollarini, kokku on ettevõtte kaasanud 689 miljonit dollaritt, teatas TransferWise.

«Meil pole vaja pidevalt raha koguda, aga jälgime imetlusega soovi meie tegevusele kaasa aidata,» ütles TransferWise’i tegevjuht ja asutaja Kristo Käärmann «Viimane rahakaasamisvoor andis uutele investoritele võimaluse meiega liituda ja ühtlasi vääriliselt tänada neid investoreid, kes on olnud meiega algusest peale,» lisas ta.

TransferWise on rahvusvaheline tehnoloogiafirma, mille missiooniks on aidata parimal viisil maailmas raha liigutada. Ettevõtte asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Firmal on praeguseks üle 5 miljoni kliendi, kes teevad aastas 4 miljardi naela väärtuses tehinguid