Uuring näitab toetust teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisele

Toetus teise samba vabatahtlikuks muutmisele on ülekaalus kõigi erakondade toetajate seas. Kõige jõulisemalt toetavad seda EKRE ja Isamaa valijad, vastavalt 67 ja 60 protsenti. Kuid pooldajad on ülekaalus ka Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna valijate seas, vastavalt 56, 53 ja 51 protsendi ulatuses. Eesti 200 toetajatest on teise samba vabatahtlikuks muutmise pooldajaid 45 ja vastu 34 protsenti.