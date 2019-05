Jamie Oliveri restoraniäri kõrbeb: 1300 töökohta ohus

Firma teatas teisipäeval, et läks saneerimisele, mida juhib konsultatsioonifirma KPMG.

Ettevõttel on Ühendkuningriigis 23 restorani Jamie's Italian.

Oliver, kes on tuntud retseptiraamatute ja telesaadete poolest, ütles, et «see kurvastab mind sügavalt ja ma tahaksin tänada kõiki töötajaid ja varustajaid, kes on oma südame ja hinge sellesse ärisse pannud».