BLRT jättis väikeaktsionärid jälle tühjade pihkudega

BLRT nõukogu on koosolekule teinud ettepaneku jätta kasum jaotamata ning suunata kasum investeerimisprojektide rahastamiseks ja käibevahendite täiendamiseks. Üldkoosoleku päevakorras on nõukogu liikme valimine ja tasustamine, samuti ettepanek kinnitada 2019. ja 2020. majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers.