Michal Tallinna TVst: mida varem see jama lõppeb, seda parem

Michal aktiveerus täna Postimehes ilmunud artikli «Savisaare ajastu viimane relikt vaevleb identiteedikriisis​». Iseäranis riivas Michali silma linnavolikogu Isamaa saadiku Priidu Pärna jutt selle kohta, et opositsiooni vastuseis munitsipaaltelevisioonile on raugenud, kuna programm on pärast Edgar Savisaare pildilt kadumist muutunud neutraalsemaks ja kvaliteetsemaks.

«Võimalik, et Priidu Pärna pole märganud Reformierakonna poolt igal eelarvearutelul tehtavat ettepanekut sulgeda TTV päevapealt. Võibolla on ka koostöö Keskerakonnaga Isamaalaste meeli tuimestamas, kes teab, kuid väide TTV programmi muutumisest neutraalsemaks ja kvaliteetsemaks ei ühti kindlasti meie hinnanguga,» ütles Michal.

Reformierakondlane tõi välja, kuidas teda teeb murelikuks see, et TTV rahastus kasvab iga-aastaselt. Sel aastal plaanitakse jaama linna eelarvest pumbata juba 3,8 miljonit eurot. «Meie hinnangul pole see kohe kindlasti Tallinna linnakodanike raha arukas kasutamine,» kinnitas ta. «Selle raha võiks kasutada paremini – eakate, lastega perede või uute ühenduste arendamiseks.»

Seetõttu on Michal seisukohal, et mida varem see jama lõppeb, kus linnas ainuvõimul olev erakond kasutab maksumaksja raha enesereklaamiks, seda parem. Ta leidis, et kui linn tahab elanikke milleski teavitada, saab seda teha koostöös erameediakanalitega.