Omavalitsus pahandab: riigil pole moraalset õigust Omnivast dividende võtta

Liidu esimees Heiki Hepner kirjeldas murekirjas valitsusele, kuidas Eesti Post on alanud aasta talve- ja kevadperioodil süstemaatiliselt seadust rikkunud ja talle pandud kohustused täitmata jätnud. Ta tõi näiteks, et kui seadus nõuab ajalehtede ja ajakirjade postkasti jõudmist kuuel päeval nädalas, siis Raplamaal on piirkondi, kus see juhtub vaid kahel-kolmel korral nädalas.

Mures on ka kohalik ajaleht Raplamaa Sõnumid, kes on hilinemiste tõttu isegi tellijaid kaotanud. Kuigi omavalitsused kohtusid Omnivaga ja rääkisid oma murest, ei ole vahepeal kojukanne oluliselt paremaks läinud. Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp olevat hilinemisi põhjendanud sellega, et nende töötajad on libedaga kukkunud ja vigastada saanud. Lisaks olevat nende töötajate palgatase liiga madal, mis võib teenuse kvaliteeti halvendada. Tihti on ka inimeste endi postkastid nõuetekohaselt tähistamata.