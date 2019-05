Saksamaa suurima panga aktsia kukkus ajaloo madalaimale tasemele

Kaks päeva enne suurpanga aktsionäride üldkoosolekut langes aktsia hind eile hommikul 6,617 eurole. Aastaga on väärtpaber kaotanud 39 protsenti, sest pank on kaotamas tugevas konkurentsis turuosa ning sealsed ametnikud kahtlevad, kas pank on üldse oma jõududega raskustest välja tulema.

Šveitsi suurpanga UBS analüütikud andsid aktisale eile müügisoovituse, põhjendades seda asjaoluga, et pangal pole strateegilisi võimalusi (investorite slängis tähendab see otsjat – T.O.) ning investeerimispanga käive kahaneb nii absoluutses kui ka suhtelises arvestuses, kirjutab The Wall Street Journal. Eelmisel kuul jooksid liiva ka ühinemisläbirääkimises Commerzbankiga.

Deutsche Bank väidab ise, et aktsia hind ei peegelda panga tugevat finantspositsioon. Pank toonitas, et esimest korda pärast 2014. aastat teeniti eelmisel aastal kasumit.