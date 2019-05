SUUR ÜLEVAADE: mis riigifirmad tuleks viia börsile ja millest peaks kümne küünega kinni hoidma?

AS Eesti Teed omandati seetõttu, et 2012. aastaks ei olnud hooldeturul efektiivset konkurentsi ning riik pidas vajalikuks omada elutähtsa teenuse tagamiseks ressursse, mida erakorralistes oludes kasutada. Ministeerium on seisukohal, et tänaseks on AS Eesti Teed moodustamise ajendid ära langenud ja sellest tulenevalt ei ole riigi osaluse säilitamine äriühingus enam põhjendatud ning vajalik. Eesti Teede aktsiate võõrandamise ettevalmistamiseks tellis MKM mullu auditi, milles leiti, et ettevõtte harilik väärtus on 9.2-12.9 miljonit eurot ning baasväärtus 10.5 miljonit eurot.